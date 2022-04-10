Gümrük Muhafaza ekiplerinden kaçak sigara üreticilerine operasyon

Ticaret Bakanlığı İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan bir depoya gerçekleştirilen operasyonda, yasadışı sigara üretiminin en önemli ham maddelerinden olan binlerce makaron, rulo halinde sigara uç kağıdı ve sigara filtresi ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin saha araştırması ve istihbarat çalışması neticesinde Manisa-Turgutlu karayolu üzerinde bulunan bir adresin yasadışı sigara üreticileri tarafından depo olarak kullanıldığı tespit edildi. Söz konusu adresle ilgili istihbarat bilgileri toplanarak ve savcılıktan operasyon için izin alındı. Operasyon izninin alınması üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli adreste bulunan depoya baskın düzenlendi. Ayrıntılı ve dikkatli şekilde aranan depoda toplam 35 bin adet makaron, yaklaşık 50 milyon makaron üretiminde kullanılabileceği tespit edilen bin 200 rulo sigara uç kağıdı ve 310 bin adet sigara filtresi ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu ele geçirilen binlerce makaron, sigara uç kağıdı ve filtrelerin yasadışı sigara üretiminde kullanılması ve bu sigaraların yasadışı yollardan piyasaya sürülmesi engellenirken, operasyonda yakalanan 3 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Soruşturmaya savcılık nezdinde çok yönlü olarak devam edildiği ifade edildi. - İZMİR