Manisa'da kaçak kazıya suçüstü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da kaçak kazıya suçüstü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Manisa'da kaçak kazıya suçüstü

Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çelikli Mahallesi'ne bağlı Karakeçili mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda kaçak kazı yaptığı belirlenen A.K. (45), K.A. (49), S.A. (40), S.İ. (55), A.Ö. (55), H.B. (51) ve H.G.(32)'yi suçüstü yakaladı.

Operasyonla birlikte kaçak kazıda çapa, kürek, balyoz, 8 metre uzunluğunda ip ve halat, 6 adet el lambası, 1 adet dürbün, 1 adet baret ele geçirildi.

Kaçak kazı yapılan yerde 1 adet Mezolitik döneme ait olduğu değerlendirilen ayak figürü ve 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen taş parçası ele geçirildi. 7 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçak Kazı, Jandarma, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title