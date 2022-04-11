Manisa'da kaçak kazıya suçüstü

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çelikli Mahallesi'ne bağlı Karakeçili mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda kaçak kazı yaptığı belirlenen A.K. (45), K.A. (49), S.A. (40), S.İ. (55), A.Ö. (55), H.B. (51) ve H.G.(32)'yi suçüstü yakaladı.

Operasyonla birlikte kaçak kazıda çapa, kürek, balyoz, 8 metre uzunluğunda ip ve halat, 6 adet el lambası, 1 adet dürbün, 1 adet baret ele geçirildi.

Kaçak kazı yapılan yerde 1 adet Mezolitik döneme ait olduğu değerlendirilen ayak figürü ve 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen taş parçası ele geçirildi. 7 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa