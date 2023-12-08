Manisa'da Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Suçüstü Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, iş makinasıyla kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde iş makinasıyla kaçak kazı yapan 6 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli'nin Kemer Mahallesi Narlı mevkiinde iş makinasıyla kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbarı değerlendirerek harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında izinsiz kazı yapan İ.E. (58), D.İ. (43), E.Ş. (58), Ş.P. (39), A.G. (52), E.G.'yi (53) suçüstü yakalarken, kazıda kullandıkları iş makinası ve tıra el koydu.

Öte yandan iş makinasıyla kaçak kazı yapan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA