Üye Girişi
Haberler

Manisa'da Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Suçüstü Yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, iş makinasıyla kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde iş makinasıyla kaçak kazı yapan 6 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli'nin Kemer Mahallesi Narlı mevkiinde iş makinasıyla kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbarı değerlendirerek harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında izinsiz kazı yapan İ.E. (58), D.İ. (43), E.Ş. (58), Ş.P. (39), A.G. (52), E.G.'yi (53) suçüstü yakalarken, kazıda kullandıkları iş makinası ve tıra el koydu.

Öte yandan iş makinasıyla kaçak kazı yapan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Salihli Manisa Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MasterChef ödül oyununu kim aldı? 8 Aralık Cuma Ödülü kim kazandı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Ankara su kesintisi listesi! Arka Sokaklar CANLI izle! KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Kullanılmayan Eşyalar Ev Ekonomisine Katkı Sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı Açıldı İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 9 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 9 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? BluTV satıldı mı? BluTV kime, hangi şirkete satıldı? BluTV el mi değiştirdi, neden? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2024 ZTK ne zaman başlayacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 8 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ | Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura sonuçları! Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Galatasaray hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? ZTK'da Fenerbahçe hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Beşiktaş hangi takımla eşleşti?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title