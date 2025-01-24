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Manisa'da Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Yakalandı

Manisa'da Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Yakalandı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 kişiye ait ekipmanlar ele geçirildi. Jandarma ekipleri, gelen ihbar üzerine ormanlık alanda izinsiz kazı yapan şahısları yakaladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Baharlar Mahallesi'nde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, bugün saat 10.00 sıralarında alınan bir ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Salihli'den geldikleri öğrenilen A.D. (63), Ö.K. (55), C.Y. (58), M.M. (52) ve M.S. (73) isimli şahısları, orman nitelikli arazide izinsiz kazı yaparken yakaladı.

Şahıslarla birlikte, 1 adet jeneratör, 1 kazma, 1 kürek, 1 calaska, 1 su pompası ve 1 kova ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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