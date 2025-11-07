Manisa'da Kaçak İçki ve Tütün Operasyonu: 640 Litre Şarap Ele Geçirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 640 litre şarap, 10 bin 620 adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara ve nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, vergi kaybının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla kaçak ve sahte alkollü içki ile tütün ticaretine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Turgutlu ilçesinde M.K. (59), A.K. (21) ve E.A. (49) isimli şahıslara ait iş yeri ve depolarda, KOM Şube Müdürlüğü ile Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama gerçekleştirildi. Aramalarda 640 litre şarap, 10 bin 620 adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 21 kilogram nargile tütünü ve 5 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli adli, makamlara sevk edildi. - MANİSA