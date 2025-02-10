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Manisa'da Kaçak İçki Operasyonu: 103 Litre Ele Geçirildi

Manisa'da Kaçak İçki Operasyonu: 103 Litre Ele Geçirildi
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Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan operasyonda 62 yaşındaki bir şahsın evinde 103 litre sahte bandrollü alkollü içki, etil alkol ve içki aroması ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde emniyet ekiplerince bir şahsın ikametinde yapılan aramada 103 litre sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ve Salihli KOM Büro Amirliğince "Alkollü içki kaçakçılığı" suçunun önlenmesine yönelik Salihli'de Y.B. (62) isimli şahsın evinde yapılan aramada 87 adet fabrikasyon şişelenmiş sahte bandrollü alkollü içecek, 12 adet pet şişelenmiş ev yapımı alkollü içecek, 15 litre etil alkol ve 6 adet içki aroması olmak üzere toplam 103 litre kaçak alkollü içecek ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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