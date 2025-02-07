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Manisa'da Kaçak Etil Alkol İmalathanesine Baskın

Manisa'da Kaçak Etil Alkol İmalathanesine Baskın
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yapılan operasyonda, bir şahsın kurduğu etil alkol imalathanesinde binlerce litre kaçak içki ve etil alkol ele geçirildi. Üç şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir şahsın etil alkol imalathanesi kurarak çevre illere satış yaptığı bilgisine ulaşan emniyet güçlerince depoya yapılan baskında binlerce litre fiber tanklar içinde etil alkol ile kaçak içkiler ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Şehzadeler ilçesi Karaağaçlı Mahallesi civarında bir şahsın etil alkol imalathanesi kurarak çevre illere satış yaptığını tespit etti. İmalathaneye çevrildiği tespit edilen depoya yapılan operasyonda, 20 bin litre fiber tanklar içerisinde etil alkol, 33,5 litre kaçak rakı, 4,5 litre kaçak votka, 1 litre kaçak viski, 10 adet fiber tank, 6 adet metal tank, 4 adet damıtmada kullanılan metal kazan, 3 bin 100 adet 5 litrelik boş bidon ve paketleme de kullanılacak kutular ele geçirildi. Depoda yakalanan 3 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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