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Manisa'da Kaçak Alkol ve Uyuşturucu Operasyonu: 2.5 Milyon TL Değerinde Ele Geçirildi

Manisa'da Kaçak Alkol ve Uyuşturucu Operasyonu: 2.5 Milyon TL Değerinde Ele Geçirildi
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Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla, 9 şahsa ait 13 adreste piyasa değeri yaklaşık 2.5 milyon TL olan kaçak alkol ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'da 9 şahsa ait 13 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 buçuk milyon TL olan kaçak alkol ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca bugün yapılan 'Türkiye kaçak-sahte alkollü içki uygulaması' kapsamında, Alaşehir ilçesinde kaçak alkollü içki bulundurdukları bilgisi elde edilen 9 şahsa ait 13 adreste Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan eş zamanlı aramalarda, piyasa değeri yaklaşık olarak 2 buçuk milyon TL olan, 1 adet damıtma makinesi, 1627 litre rakı, 1085 litre şarap, 265 litre etil alkol, 48 adet anason kiti, 56 litre viski, 20 litre votka, 14 adet sentetik ecza, 2.5 gram kubar esrar, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 3 şüpheli şahsın adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındığı ve haklarında adli tahkikata başlandığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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