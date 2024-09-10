Manisa'da Kaçak Alkol Operasyonu: 635 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2 şüpheli şahsın ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada kaçak alkol üretiminde kullanılmak üzere 635 litre etil alkol ve 1329 adet alkol aroması ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Akhisar KOM Büro Amirliğince kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda T.H. (60) ve Y.H.H (29) isimli şahıslara ait 2 işyeri ve 2 araçta yapılan aramalarda, 635 litre etil alkol, 1329 adet alkol aroması, 1 adet 7.65 tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 5607 SKM suçundan adli tahkikata başlandığı bildirildi. - MANİSA