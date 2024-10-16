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Manisa'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 4 Bin 860 Litre Ele Geçirildi

Manisa'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 4 Bin 860 Litre Ele Geçirildi
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Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 4 bin 860 litre kaçak akaryakıt ve çeşitli akaryakıt doldurma aparatları ele geçirildi. Olayla ilgili üç şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada, 4 bin 860 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan saha araştırmaları sonucu, Turgutlu ilçesine bağlı Derbent Mahallesi'nde Y.T. (65 ), K.T. (31) ve O.T. (33) isimli şahıslara ait tır parkı ile parkta bulunan bir araçta yapılan aramada; 4 bin 860 litre kaçak akaryakıt, 4 adet akaryakıt doldurma aparatı, 2 adet plastik tank, 1 kamyonet ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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