Manisa'da kablo hırsızı suçüstü yakalandı - Haberler

Manisa'da kablo hırsızı suçüstü yakalandı Manisa'nın Salihli ilçesinde, enerji kablosunu çalan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Manisa'nın Salihli ilçesinde, enerji kablosunu çalan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Alınan bilgiye göre, Çaltılı Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ekipleri, enerji nakil kablosunu elinde bulunan suç aleti kerpeten ile kestiği esnada şüpheli R.G.'yi (26) suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Salihli Manisa 3. Sayfa Haberler

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