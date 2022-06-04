Manisa'da kablo hırsızı suçüstü yakalandı - Haberler

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Manisa'da kablo hırsızı suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'da kablo hırsızı suçüstü yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, enerji kablosunu çalan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, enerji kablosunu çalan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çaltılı Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ekipleri, enerji nakil kablosunu elinde bulunan suç aleti kerpeten ile kestiği esnada şüpheli R.G.'yi (26) suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Salihli Manisa 3. Sayfa Haberler

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