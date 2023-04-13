Manisa'da jandarmadan sahte banknot operasyonu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda toplam 79 bin 600 TL sahte 200 TL'lik banknot ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda toplam 79 bin 600 TL sahte 200 TL'lik banknot ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 Nisan günü T. A.İ. isimli iş yerinde 45 plakalı araç sahibinin 200 TL'lik sahte para ile alışveriş yaptığının bildirilmesi üzerine Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan araştırma sonucunda, sahte banknot ile alışveriş yapan şüpheli İ.E. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 79 bin 600 TL sahte banknot ele geçirilerek el konuldu. Şüpheli İ.E. yapılan sorgusunda, sahte parayı A.G. isimli bir şahıstan aldığı bilgisini vermesi üzerine, A.G. isimli şahsın bulunduğu değerlendirilen 2 farklı adreste Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yapılan aramada, şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmazken, şüpheli şahıslar A.G. ve İ.E. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiler. - MANİSA