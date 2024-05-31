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Manisa'da jandarmadan PKK terör örgütüne operasyon: 3 kişi tutuklandı

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Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı, 1 yabancı uyruklu şahıs da sınır dışı edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı, 1 yabancı uyruklu şahıs da sınır dışı edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı TEM Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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