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Manisa'da jandarmadan DAEŞ operasyonu

Manisa'da jandarmadan DAEŞ operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda DAEŞ terör örgütünde aktif görev aldıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda DAEŞ terör örgütünde aktif görev aldıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri Salihli'de hücre evi olarak değerlendirilen bir eve yapılan baskında 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Türkiye'ye giriş yapmadan önce DAEŞ terör örgütünde aktif olarak görev aldıkları tespit edildi. Karakola götürülen şüphelilerin işlemlerine devam ediliyor. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu Manisa 3. Sayfa Haberler

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