Manisa'da Jandarma, Üzüm Bağında Kenevir Ele Geçirdi
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, bir üzüm bağına ekilmiş 7 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, üzüm bağına ekilmiş 7 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda Mersindere Mahallesi'nde bir kişinin üzüm bağı içerisinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, M.A.K.'ye ait üzüm bağına operasyon düzenledi.
Bağda yapılan aramada, boyları 15 ila 20 santimetre arasında değişen 7 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa