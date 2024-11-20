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Manisa'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu

Manisa'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, C.C. isimli şahsın evinde 184 adet exstacy hapı ve 101 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Manisa'da jandarma ekipleri tarafından Turgutlu'da yapılan operasyonda çok sayıda sentetik ecza hapı ve exstacy ele geçirildi.

Manisa'da Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından yapılan araştırmada, Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesinde ikamet eden C.C. (45) isimli şahsın evinde çok miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu ve bu maddelerin ticaretini yaptığı bilgisine ulaşıldı. Manisa İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü Narkotik timlerinden alınan teknik destekle birlikte harekete geçen Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evinde yapılan arama sonucunda, 184 adet exstacy hap ile 101 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli C.C. jandarmadaki işlemlerinin ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığında sevk edilecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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