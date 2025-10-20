Haberler

Manisa'da Jandarma, Şüpheli Kişinin Üzerinden Ruhsatsız Tabanca ve Mermi Çıkardı

Manisa'da Jandarma, Şüpheli Kişinin Üzerinden Ruhsatsız Tabanca ve Mermi Çıkardı
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu bir kişinin üzerinden ruhsatsız tabanca ve mermi çıktı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında Hacıbektaşlı Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri C.A. (45) isimli şahsı durdurdu.

Yapılan üst aramasında, seri numarası bulunmayan Volther marka tabanca, 8 adet mermi ve bir cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli C.A. hakkında "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Ele geçirilen tabanca ve mermiler, jandarma tarafından muhafaza altına alındı. - MANİSA

