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Manisa'da Jandarma Operasyonu: Uyuşturucu ve Bong Ele Geçirildi

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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada şüpheli şahsın üstünde 8 gram kubar esrar ve bir bong ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından arama yapılan şüpheli şahısın üst aramasında 8 gram kubar esrar ve bong ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sart Mahallesi'nde kolluk devriyesi esnasında durumundan şüphelendikleri O.Ö. (37) ve A.Y.'yi (38) durdurup arama yaptı. Şüphelilerden O.Ö.'nün yapılan üst aramasında 8 gram kubar esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı bong ele geçirildi. Şüpheli O.Ö. hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurma' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Salihli Manisa Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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