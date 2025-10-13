Haberler

Manisa'da Jandarma Operasyonu: Tarihi Eserler ve Silahlar Ele Geçirildi

Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, bir evde yapılan operasyonda 289 tarihi eser, ruhsatsız silah ve dedektör ele geçirdi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser, ruhsatsız silah ve dedektör ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torunlu Mahallesi'nde ikamet eden M.A. (57) isimli şahsın evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada; 289 adet tarihi obje, 1 adet tabanca, 40 adet tabanca fişeği, 3 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 50 adet av tüfeği fişeği, 1 adet el dedektörü, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen tarihi eserlerin incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
