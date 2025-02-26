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Manisa'da Jandarma Operasyonu: Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Manisa'da Jandarma Operasyonu: Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi
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Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan operasyonda, ruhsatsız 2 tabanca ve 3 av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız 2 tabanca ve 3 av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Sorumluluk alanında huzur ve güvenin sağlanması konusunda çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalarda Taytan Mahallesi'nde Ş.K. (42), Poyrazdamları Mahallesi'nde H.A.Ö.(43) ve Durasıllı Mahallesi'ndeki Y.P.'nin(24) ikametinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen geçen ekipler, 3 şüphelinin ikamet ve eklentilerinde yaptığı aramada seri numarası ve markası kazınmış 2 adet ruhsatsız tabanca, çeşitli markalarda 3 adet av tüfeği ile 3 adet tabanca fişeği ve 40 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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