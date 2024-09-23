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Manisa'da Jandarma Operasyonu: 7 Bin 566 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Manisa'da Jandarma Operasyonu: 7 Bin 566 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
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Manisa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda T.K. isimli şahsın evinde 7 bin 566 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir şahsın evinde yapılan aramada 7 bin 566 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Muradiye Mahallesinde T.K. isimli şahsın evinde yapılan aramada 7 bin 466 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan T.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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