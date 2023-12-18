Manisa'da Jandarma Operasyonu: 10.2 Gram Esrar Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, şüpheli şahıstan 10.2 gram kubar esrar ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı şüpheliden 10.2 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri 2 kişiyi durdurup arama yaptı. Şüphelilerden M.A.Y.'nın(22) yapılan üst aramasında 10.2 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli M.A.Y. hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurma" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA