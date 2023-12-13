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Manisa'da Jandarma Ekipleri 4 Hırsızlık Olayını Çözdü

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Manisa'nın Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, farklı noktalarda meydana gelen 4 hırsızlık olayını çözüme kavuşturdu. Motosiklet, demir inşaat panoları, inşaat tahtaları ve zeytin yağı çalan şüpheliler yakalandı.

Manisa'nın Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağı ekipler farklı noktalarda meydana gelen 4 hırsızlık olayını çözüme kavuşturdu.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler hırsızlara göz açtırmıyor. İlçede M.K.'ye ait motosiklet çalınması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri motosikletin S.K. tarafından çalındığını tespit etti. S.K.'ye operasyon düzenleyen ekipler motosikleti de ele geçirerek M.K.'ye teslim etti.

Öte yandan R.G.'ye ait 250 adet demir inşaat panosu ile 60 adet inşaat tahtasının çalınması üzerine inceleme yapan ekipler hırsızlık şüphelisinin E.G. olduğunu belirledi. Ekipler tarafından yakalanan E.G. karakola götürülürken çalınan malzemeler R.G.'ye iade edildi.

B.M.T. isimli şahsa ait zeytinleri çalarken suçüstü yakalanan B.G. isimli şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. B.G. hakkında soruşturma başlatıldı.

Ayrıca bir zeytin işletmesinde 300 litre zeytin yağının çalınması sonrası çalışma başlatan ekipler G.B. isimli şahsın çalınan yağları satarken yakaladı.

G.B. hakkında adli soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Hisarcık Akhisar Manisa 3. Sayfa Güncel Haberler

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