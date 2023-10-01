Manisa'da Jandarma Devriyesinde Uyuşturucu Aparatı Bulundu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Jandarma Asayiş ve Jandarma Trafik Timi ekiplerinin devriye sırasında şüphelendiği şahıs üzerinde yapılan aramada 2 adet uyuşturucu aparatı bulundu. Şahıs göz altına alındı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Jandarma Asayiş ve Jandarma Trafik Timi ekiplerinin devriye sırasında şüphelendiği şahıs durduruldu. Yapılan üst aramasında şahsın üzerinden 2 adet uyuşturucu aparatı bulundu.

Manisa'nın Sarıgöl İlçesi Siteler Mahallesi TOKİ mevkiinde Jandarma Asayiş ve Jandarma Trafik Timi ile birlikte icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında şüpheli olarak görülen İ.A yapılan üst aramasında üzerinden 2 adet uyuşturucu aparatı bulundu. Şahsın kan ve idrar örnekleri alınarak göz altına alındı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - MANİSA