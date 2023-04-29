Manisa'da jandarma dedektifleri 21 aranan şahsı yakaladı

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranması bulunan 21 şahıs yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri ( Jasat ) tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranması bulunan 21 şahıs yakalandı.

Konuyla ilgili Manisa İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Manisa JASAT tarafından 21-28 Nisan 2023 tarihleri arasında nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; çeşitli suçlardan aranan toplam 21 şahıs yakalanmış olup, adli makamlara sevk edilmiştir" denildi. - MANİSA