Manisa'da İzinsiz Toprak Alma Operasyonu: 3 Gözaltı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde mera arazisinden izinsiz bir şekilde toprak aldıkları tespit edilen 3 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 2 kamyon ve bir adet kepçe de yediemin otoparkına çekildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniharmandalı Mahallesinde saat 09.00 sıralarında mera arazisinden kimliği belirsiz kişilerce izinsiz toprak alındığı ihbarın alınmasının üzerine olay yerine giden Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 şahsı suç üstü yakaladı. Meydana gelen olayla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine şahısların suçta kullandığı 2 kamyon ile kepçe yediemin otoparkına teslim edildi. Şüpheli şahıslar hakkında ise adli tahkikata başlandığı bildirildi. - MANİSA