Üye Girişi
Haberler

Manisa'da İzinsiz Toprak Alma Operasyonu: 3 Gözaltı

Manisa'da İzinsiz Toprak Alma Operasyonu: 3 Gözaltı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde mera arazisinden izinsiz toprak aldıkları belirlenen 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili 2 kamyon ve bir kepçe de el konularak yediemin otoparkına çekildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde mera arazisinden izinsiz bir şekilde toprak aldıkları tespit edilen 3 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 2 kamyon ve bir adet kepçe de yediemin otoparkına çekildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniharmandalı Mahallesinde saat 09.00 sıralarında mera arazisinden kimliği belirsiz kişilerce izinsiz toprak alındığı ihbarın alınmasının üzerine olay yerine giden Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 şahsı suç üstü yakaladı. Meydana gelen olayla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine şahısların suçta kullandığı 2 kamyon ile kepçe yediemin otoparkına teslim edildi. Şüpheli şahıslar hakkında ise adli tahkikata başlandığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Şehzadeler Jandarma 3-sayfa Güncel manisa Suç

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Biz hazırız' dedi, Esad cephesinden yanıt geldi

Erdoğan "Biz hazırız" dedi, Esad cephesinden yanıt geldi

 Talimat Bakan Şimşek'ten! Banka müdürlerinin takı kuyruğuna girdiği düğüne inceleme

Skandal düğüne inceleme

 ABD ve Fransa'nın ateşkes teklifini reddeden Netanyahu'dan 'Tam güçle savaş' talimatı

Netanyahu'dan gözüne kestirdiği ülke için "Küle çevirin" talimatı
Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyah Kalp CANLI izle, SON BÖLÜM izle! 26 Eylül Perşembe Siyah Kalp 3. bölüm Show TV izleme linki var mı? Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! 28-29 Eylül'de ne sınavı var? 27 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Yengeç, Oğlak, Terazi burcu yorumu! 27 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Bayi Toplantısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bayi Toplantısı filmi ne zaman, nerede çekildi? Cenk Tosun ilk 11'de var mı? Fenerbahçe- Union SG maçında Cenk oynayacak mı? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE UNION SG) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Fenerbahçe USG maçı nereden izlenir? Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı mı? Cem Garipoğlu intihar mı etti? Münevver Karabulut cinayeti adli tıp raporu! Münevver Karabulut cinayeti nasıl işlendi? Garipoğlu ailesi kimdir? Cem Garipoğlu'nun babası ve annesi kim? Hayyam Garipoğlu kimdir? Garipoğlu ailesi hakkındaki detaylar... Cem Garipoğlu olayı nedir? Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u neden öldürdü? Münevver Karabulut cinayeti ne zaman oldu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });