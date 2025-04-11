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Manisa'da İşçi Servislerine Yoğun Denetim: 564 Bin TL Ceza

Manisa'da İşçi Servislerine Yoğun Denetim: 564 Bin TL Ceza
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Manisa'da yapılan denetimlerde 651 araç kontrol edildi. 167 araç ve sürücüsüne toplam 564 bin 567 TL ceza kesilirken, 14 araç trafikten men edildi.

Manisa'da emniyet ekipleri tarafından işçi servislerine yönelik yapılan denetimler sonucunda 167 araç ve sürücüsüne 564 bin 567 TL idari para cezası uygulandığı ve 14 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 9-10 Nisan 2025 tarihlerinde, 28 ekip 60 personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'Korsan Taşımacılık ve İşçi Servisi Denetimi' sonucunda 651 aracın kontrol edildiği ve 167 araç ve sürücüsüne toplam 564 bin 567 TL idari para cezası kesildiği öğrenildi. Yapılan denetimde ayrıca 14 aracın da trafikten men edildiği açıklandı. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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