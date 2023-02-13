Manisa'da işçi servisine tır çarptı: 17 yaralı 3. Sayfa Haberleri Manisa'da bir tırın arkadan çarptığı işçi servisi şarampole yuvarlandı, kazada 17 işçi yaralandı. Manisa'da bir tırın arkadan çarptığı işçi servisi şarampole yuvarlandı, kazada 17 işçi yaralandı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinden aldığı işçileri Salihli'ye taşıyan Mehmet T. idaresindeki 45 J 5031 plakalı minibüs, seyir halindeyken arkasından gelen Bilal L. idaresindeki 31 AAT 56 plakalı tırın sol arka tarafından çarpması sonucu yaklaşık 5 metrelik şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken adeta can pazarı yaşandı. Çevreye yayılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Alaşehir ve Salihli'deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı. - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Alaşehir Salihli Manisa 3. Sayfa Haberler

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