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Manisa'da İşçi Servisi Tıra Çarptı: 22 Yaralı

Manisa'da İşçi Servisi Tıra Çarptı: 22 Yaralı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir işçi servisi tıra arkadan çarptı. Kazada 22 kişi yaralanırken, olay yerine acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçi servisinin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 22 kişi yaralandı.

Kaza, Turgutlu ilçesi E-96 Karayolu İzmir Turgutlu istikameti Turgutlu OSB önünde buluna köprü üzerinde meydana geldi. Bir fabrikadan İzmir yönünden Turgutlu istikametine işçi taşıyan Turan U. idaresindeki 35 GA 9321 plakalı servis aracı, aynı yönde seyir halindeki Çetin V. idaresindeki 06 EAG 716 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada 22 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda 112 acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İşçi servisindeki bazı yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılırken, yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesi ve Özel Ege Umut Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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