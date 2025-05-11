Manisa'da İş Makinesi Devrildi, Sürücü Hayatını Kurtardı

İş makinesini deviren sürücü faciayı engelledi

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iş makinesi vidanjörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza Turgutlu ilçesine bağlı Dalbahçe ile Avşar mahallesi yolunda meydana geldi, iddiaya göre Dalbahçe mahallesi yönünden Avşar istikametine seyir halindeki İş Makinesi Vidanjörün freni patladı, vidanjör yol üzerindeki virajı alamayarak savruldu. Avşar mahallesi girişinde bulunan evlere girmemek için direksiyonu kıran sürücü Vahit P. vidanjörü yan yatırarak devrildi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen iş makinesinden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan sürücü Vahit P. ambulans ile Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.