Manisa'da intihara teşebbüs eden şahıs ağır yaralandı Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kendini başından silahla vurarak intihar teşebbüsünde bulunan bir kişi ağır yaralandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kendini başından silahla vurarak intihar teşebbüsünde bulunan bir kişi ağır yaralandı. Olay, Şehzadeler ilçesi 1. Anafartalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde silah sesi duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Ş.A.'nın kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını tespit etti. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ş.A., ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Ş.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Anafartalar Mahallesi Manisa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Manisa'da intihara teşebbüs eden şahıs ağır yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.