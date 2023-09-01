Manisa'da İntihar İhbarı Yanlış Anlaşıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kişi, ev arkadaşlarına kızarak balkondaki atık eşyaları sokağa attı. Mahalleli, yanlış anlayarak intihar edeceğini düşünerek ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Arkadaşlarına kızıp eşyaları sokağa attı, mahalleli yanlış anladı

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde birlikte yaşadığı ev arkadaşlarına kızan bir kişi balkondaki atık eşyaları çöpe dökmek üzere sokağa attı. Durumu yanlış anlayan mahalleli vatandaşın cinnet getirdiğini ve intihar edeceğini sanarak ihbarda bulununca bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinde hükümlü bulunan ve izinli olarak çıkan H.H.P., ev arkadaşlarıyla sorunlar yaşadı. Ev arkadaşlarına kızan H.H.P. evin balkonunda bulunan kendine ait eşyaları çöpe bırakmak üzere sokağa atmaya başladı.

Durumu gören mahalleli, H.H.P.'nin cinnet getirdiğini ve intihar edeceğini düşünerek ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayısa Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. H.H.P.'nin yanına giden ekipler durumu öğrenince herkes rahat bir nefes aldı.