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Manisa'da İnşaat Alanında Genç Ölü Bulundu

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir genç, inşaat alanında ölü olarak bulundu. Gencin cansız bedenini sabah çalışmak için inşaata gelen işçiler buldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir genç, inşaat alanında ölü olarak bulundu. Gencin cansız bedenini sabah çalışmak için inşaata gelen işçiler buldu.

Olay, Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinin arkasında bulunan inşaat alanında sabah saatlerinde çalışmak için inşaat alanına gelen işçiler yerde hareketsiz yatan bir şahıs görerek durumu polis ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, yapılan ilk incelemede hayatını kaybeden şahsın Metin Çankaya (25) olduğu ve inşaattan düşme sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin incelemesi devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Turgutlu Manisa Olaylar Cinayet 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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