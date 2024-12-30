Manisa'da İklimlendirme Sistemiyle Kenevir Yetiştiren Şüpheli Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada M.O.'nun (30) evine iklimlendirme sistemi kurup, kenevir yetiştirerek ürettiği, uyuşturucuları sattığı belirlendi. Jandarmanın evde yaptığı aramada 6 kök kurutulmuş kenevir, 26.3 gram kubar esrar, 2 adet iklimlendirme cihazı, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu içme aparatı bong, 3 paket zıvana ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.O.'nun jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA