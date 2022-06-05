Manisa'da feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-İzmir E96 karayolu Sart Işıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden, Turgutlu istikametine gitmekte olan N.G. (27) yönetimindeki 35 AKY 177 plakalı otomobil, M.B. (36) yönetimindeki 35 ASZ 162 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kaza sonrası, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İki aracın hurdaya döndüğü kazada 35 AKY 177 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan 17 yaşındaki Mert Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan her iki araç sürücüsü ile diğer yaralılar, M.G.(19), C.G.(19), Y.K.(58), E.B.(28) sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Sürücü N.G. ile diğer yaralılar M.G.ve C.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Mert Kılıç'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Salihli Manisa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title