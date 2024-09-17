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Manisa'da İki Esnaf Arasında Silahlı Tartışma: Bir Yaralı

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde karşılıklı dükkanları bulunan iki esnaf arasında çıkan tartışmada silahlar çekildi. Kafe işletmecisi D.U.'nun telefoncu dükkanına ateş açması sonucu bir kişi yaralandı. Olayla ilgili emniyet güçleri soruşturma başlattı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sevgi yolunda karşılıklı dükkanları bulunan iki esnaf arasında yaşanan tartışmada kan aktı. Bir kişinin yaralandığı olayla ilgili emniyet güçleri tarafından çalışma başlatıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi 2108 Nolu sokakta karşılıklı dükkanları bulunan iki esnaf arasında çıkan tartışma büyüyünce Kafe işletmecisi D.U. karşısındaki telefoncu dükkanına kurşun yağdırmaya başladı. Telefoncu dükkanının camlarının kırıldığı olayda aynı sokaktaki başka bir esnaf tarafından durdurulmaya çalışılan D.U.'nun silahından çıkan mermilerden ikisi ise telefon dükkanı sahibinin kardeşi olan M.Ç.S.'nin iki bacağına isabet etti. Yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırgan D.U. ise olayda kullandığı silahla birlikte olay yerinde emniyet güçlerine teslim oldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şehzadeler Güvenlik Politika 3-sayfa manisa Olay Suç

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