Manisa'da çatlak oluşan iki bina tahliye edildi

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çatlak tespit edilen iki bina, çökme riskine karşı tahliye edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak detaylı incelemelere başladı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki bina oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edildi.

Selvilitepe Mahallesi Tepe Sokak'ta bulunan iki binada, çatlak olduğu ihbarı üzerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede duvar ve kolon kısımlarında çatlaklar tespit edildi. Çökme riskine karşı harekete geçen ekipler, iki binada yaşayan toplam 15 vatandaşı tahliye etti.

Bölgede güvenlik şeridi çekilirken, yapıların durumu hakkında detaylı teknik incelemelerin sürdüğü bildirildi. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, risk tespiti tamamlanana kadar binalara girişlere izin verilmiyor. - MANİSA

MANİSA
500
