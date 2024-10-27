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Manisa'da Huzur ve Güven Uygulaması: Uyuşturucu ve Aranan Şahıslar Yakalandı

Manisa'da Huzur ve Güven Uygulaması: Uyuşturucu ve Aranan Şahıslar Yakalandı
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Yunusemre ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 6 aranan şahıs ile birlikte uyuşturucu madde ve çeşitli suç unsurları ele geçirdi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yunusemre ilçesinde 26 ayrı noktada gerçekleştirilen uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs ile birlikte uyuşturucu madde ele geçirildi.

Dün 21.00-00.00 saatleri arasında Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki 26 ayrı noktada asayiş, trafik ve komando timleri ile istihbarat, JASAT, TEM ve KOM unsurları da dahil olmak üzere toplam 149 personel ile "Huzur ve Güven Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulamada, 4 bin 550 şahıs sorgulanırken; içinde "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan kesinleşmiş 30 yıl 45 gün hapis cezası ve "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma ve Güveni Kötüye Kullanma" suçlarından kesinleşmiş 7 yıl 3 ay 12 gün hapis cezası ile aranan 6 şahıs yakalandı. Yine aynı uygulamada; KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan saha çalışmaları kapsamında 27,73 gram metamfetamin, 9 adet sentetik ecza, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet bıçak, 4 adet cep telefonu, 3 bin 650 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Trafik kurallarına uymayan 125 araca da cezai işlem uygulandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Yunusemre Politika 3-sayfa trafik Asayiş manisa

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