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Manisa'da hurda yüklü kamyonet beton kamyonuna çarptı: 1 yaralı

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Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki hurda yüklü kamyonetin beton kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki hurda yüklü kamyonetin beton kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Gökçeören Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan Erdi Ünal idaresindeki 16 AYD 277 Plakalı hurda yüklü kamyonet, yol ayrımından ara yola dönmek isterken, ara yoldan çıkıp D300 karayoluna bağlanmak isteyen Armağan Özenç idaresindeki 06 EL 342 plakalı beton kamyonuna yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen kamyonet içerisinden çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılan yaralı Erdi Ünal, olay yerine gelen ambulansla ilk müdahalesi yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Ünal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre ekiplerin kontrolüyle sağlandı.

Kaza ile ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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