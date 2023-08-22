Manisa'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 20 Ağustos 2023 günü Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda "Hırsızlık" suçundan hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan M.Y. isimli şahsı yakaladı. M.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA