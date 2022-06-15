Manisa'da heyelan yolu trafiğe kapattı Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde aşırı yağış sonrası toprak kayması meydana geldi. Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde aşırı yağış sonrası toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle Demirci-Köprübaşı yolu trafiğe kapandı. Olay, Köprübaşı ilçesi Borlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye aşırı sağanak yağmur nedeniyle Demirci-Köprübaşı yolunda heyelan meydana geldi. Yolun trafiğe kapanmasının ardından Karayolları ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Heyelan nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmazken, yapılan çalışmaların ardından Demirci-Köprübaşı yolu kontrollü şekilde trafiğe açıldı. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Köprübaşı Demirci Manisa 3. Sayfa Haberler

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