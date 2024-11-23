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Manisa'da Hemzemin Geçitte Tren ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Manisa'da Hemzemin Geçitte Tren ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treni ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treni ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Hasalan Mahallesi'ndeki Acar Çiftliği yanındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K.'nin(68) kullandığı 45 LN 925 plakalı otomobil ile yolcu treni hemzemin geçitte çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin seyir halinde olduğu ve hemzemin geçide geldiğinde kapalı olan tan tanı son anda fark ettiği, panik yapıp rayların üzerinde durduğu görüldü. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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