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Manisa'da Hatalı Park Denetimleri: 2.096 Araç Sürücüsüne 2 Milyon TL Ceza

Manisa'da Hatalı Park Denetimleri: 2.096 Araç Sürücüsüne 2 Milyon TL Ceza
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, 14-20 Ocak tarihlerinde düzenlediği denetimlerde hatalı park eden 2 bin 96 araç sürücüsüne toplamda 2 milyon 8 bin 907 TL idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 16-20 Ocak tarihleri arasında hatalı parklanmalara karşı yapılan denetimlerde 2 bin 96 araç sürücüsüne toplam 2 milyon 8 bin 907 TL idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 14 - 20 Ocak 2025 tarihleri arasında 138 ekip 234 personel ile gerçekleştirilen hatalı park eden araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde kusurlu görülen 2 bin 96 araç ve sürücüsüne toplam 2 milyon 8 bin 907 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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