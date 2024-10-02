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Manisa'da Hasta Nakil Aracı ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

Manisa'da Hasta Nakil Aracı ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde hasta nakil aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir araç kamerası tarafından kaydedildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonet ile özel hasta nakil aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir araç kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, Manisa Gölmarmara-Alaşehir karayolu Salihli Taytan Işıklı Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölmarmara'dan Denizli yönüne giden S.F.T. (30) idaresindeki 34 ZJ 9844 plaka sayılı özel hasta nakil aracı ile Köprübaşı'dan Salihli yönüne giden S.D. (55) yönetimindeki 45 AES 622 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada ambulansta nakil olan hasta K.K. (65), refakatçı N.K. (61) ile kamyonet sürücüsü S.D. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise bir aracın ön kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatılırken, yaralılardan ambulansta nakil olan hasta K.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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