Üye Girişi
Haberler

Manisa'da Hapis Cezaevi Kaçakları Yakalandı

Manisa'da Hapis Cezaevi Kaçakları Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi. Evde bulunan 2 kişi hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan adli işlem başlatıldı.

Manisa'da jandarma ekipleri tarafından alınan duyum üzerine takibe alınan bir evde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Evde bulunan diğer 2 kişi hakkında ise 'Suçluyu kayırma' suçundan adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Veziroğlu Mahallesinde 6 Kasım gecesi yapılan önleyici kolluk devriyesi esnasında bölgede birkaç yabancı şahıs görüldüğü duyumunun alınması üzerine ekipler, bazı adresleri takibe aldı. Takibe alınan A.Ş. (2003/K) isimli şahsın ikametindeki şüpheli hareketliliğin artması üzerine bölgeye personel takviyesi yapılarak Cumhuriyet Savcısının verdiği talimat ile 7 Kasım günü saat: 10.30 sıralarında eve operasyon düzenlenerek arama yapıldı. Yapılan ev aramasında hakkında "Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan 21 yıl hapis cezası bulunan Ş.Ş. (30/E), "Kasten yaralama ve uyuşturucu bulundurma ve kullanma" suçundan 16 yıl hapis cezası bulunan M.A. (26/E), 'Kasten yaralama' suçundan 11 yıl hapis cezası bulunan S.H.G. (28/E) gözaltına alındı. 3 şahısla birlikte evde bulunan A.Ş. (21) ve Ş.K. (29) isimli kadınlar hakkında da "Suçluyu kayırma' suçundan adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Yapılan ev aramasında bulunan 25 adet sentetik ecza hapı dolayısıyla şahıslar hakkında ayrıca 'Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, satın almak veya kabul etmek' suçundan adli işleme başlandığı açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş'a yüklendi

Ebru'ya ödenen paraya itirazı var

 Narin Güran davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

Narin davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti
Narin Güran davasında mahkeme başkanı, bakanlık avukatlarına kızdı

Bakanlık avukatlarının ısrarı, mahkeme başkanını kızdırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Az önce deprem mi oldu? 8 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Öğretmen seminerleri ara tatilde ne zaman yapılacak? Ara tatil seminer takvimi! Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMLARI: 2025 Ocak ayı zamlı Öğretmen maaşı ne kadar olacak? SON DAKİKA: Arif Güran'a ne oldu? Arif Güran neden fenalaştı? Narin Güran davasının Mahkeme Başkanı kimdir? Hudutsuz Sevda son bölüm 40. bölüm full izle! Hudutsuz Sevda son bölüm neler oldu? Emirhan Çalışkan kimdir? Emirhan Çalışkan kaç yaşında ve nereli? ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖGG sonuçları sorgulama ekranı linki ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULA: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonucu sorgulama ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.