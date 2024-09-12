Üye Girişi
Haberler

Manisa'da güvenlik ve asayiş tedbirleri değerlendirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Valisi Enver Ünlü başkanlığında gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamaları için alınan ve alınması planlanan tedbirler değerlendirildi. Toplantıda uyuşturucuyla mücadele, metruk binalar ve okul güvenliği gibi konular ele alındı.

Manisa Valisi Enver Ünlü başkanlığında vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde hayatlarını sürdürebilmeleri için il genelinde alınan ve alınması planlanan güvenlik tedbirleri gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında değerlendirildi.

Manisa Valisi Enver Ünlü başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Valilik Brifing Salonunda yapılan toplantıya Vali Enver Ünlü, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay İlker Özcan ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Manisa'nın güvenlik ve asayişinin daha etkin bir şekilde sağlanması amacıyla gerçekleştirilen toplantıda öncelikli gündem maddeleri olan uyuşturucu ile mücadele, metruk binalar ve okul güvenliği konuları ele alındı.

"Uyuşturucuyla mücadelede, toplumun tüm kesimleri birlikte hareket etmeli"

Vali Enver Ünlü, uyuşturucu madde ile mücadele konusunda toplumsal farkındalığın artmasının önemli olduğunu ve bu konuda toplumun tüm kesimlerini içine alan bir mücadele gerektiğini vurgulayarak "Çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, onları daha sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetiştirmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu konuda güvenlik birimleri, sosyal hizmetler, sağlık kurumları ve ailelerimizle etkili bir iş birliği ve koordinasyonu sağlamamız gerekiyor. Ayrıca çevre kirliliğine ve güvenlik sorunlarına yol açabilecek olan metruk binalarda denetimlerimiz devam ediyor" dedi.

2024-2025 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okullarda ve okul çevrelerindeki güvenlik tedbirlerinin artırıldığını söyleyen Vali Ünlü, öğrenci taşıma servislerinin de güvenlik birimleri tarafından sıklıkla denetlendiğini belirtti.

Toplantı güvenlik ve asayişe ilişkin diğer gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması ile sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika 3-sayfa Güncel Asayiş manisa

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti

İYİ Parti'nin bir ağır topu daha istifa etti

 Narin'in ardından bir kahreden haber daha! İstismara uğrayan Sıla bebek entübe edildi

Minik Narin'den sonra bir kahreden haber de Sıla bebekten

 Narin Güran'ın ailesinden yeni açıklama! Topu dış güçlere attılar

Narin'in ailesi dış güçleri suçladı
Amca Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi ortaya çıktı: Sesi rahattı, panik hali yoktu

Amcanın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi bakın kim çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Demir Kadın: Neslican filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Demir Kadın: Neslican filmi ne zaman, nerede çekildi? Kutsal İşgal belgeseli konusu nedir, neyi anlatıyor? Kutsal İşgal belgeselinde kimler var? Kimlik bilgileri çalındı mı, 85 milyonun kimlik bilgileri çalındı mı? 13 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı! 13 Eylül Cuma Hutbesi tam metni! Eljif Elmas kimdir? Eljif Elmas kaç yaşında mevkisi ne, bonservis değeri ne kadar? Eljif Elmas Galatasaray'a mı gidiyor? Hakim Ziyech sakatlandı mı? Hakim Ziyech kaç maç yok, ne zaman dönecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 12-13 Eylül Nallıhan, Etimesgut, Sincan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Erdem Atay kimdir? Erdem Atay kaç yaşında, nereli? Erdem Atay hayatı ve biyografisi! 13 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Kova, Yengeç burcu yorumu! 13 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Rabia ve kaynanası diskalifiye mi olacak? Gelinim Mutfakta'da Rabia neden diskalifiye oldu?
title