Manisa'da güvenlik ve asayiş tedbirleri değerlendirildi

Manisa Valisi Enver Ünlü başkanlığında vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde hayatlarını sürdürebilmeleri için il genelinde alınan ve alınması planlanan güvenlik tedbirleri gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında değerlendirildi.

Manisa Valisi Enver Ünlü başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Valilik Brifing Salonunda yapılan toplantıya Vali Enver Ünlü, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay İlker Özcan ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Manisa'nın güvenlik ve asayişinin daha etkin bir şekilde sağlanması amacıyla gerçekleştirilen toplantıda öncelikli gündem maddeleri olan uyuşturucu ile mücadele, metruk binalar ve okul güvenliği konuları ele alındı.

"Uyuşturucuyla mücadelede, toplumun tüm kesimleri birlikte hareket etmeli"

Vali Enver Ünlü, uyuşturucu madde ile mücadele konusunda toplumsal farkındalığın artmasının önemli olduğunu ve bu konuda toplumun tüm kesimlerini içine alan bir mücadele gerektiğini vurgulayarak "Çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, onları daha sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetiştirmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu konuda güvenlik birimleri, sosyal hizmetler, sağlık kurumları ve ailelerimizle etkili bir iş birliği ve koordinasyonu sağlamamız gerekiyor. Ayrıca çevre kirliliğine ve güvenlik sorunlarına yol açabilecek olan metruk binalarda denetimlerimiz devam ediyor" dedi.

2024-2025 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okullarda ve okul çevrelerindeki güvenlik tedbirlerinin artırıldığını söyleyen Vali Ünlü, öğrenci taşıma servislerinin de güvenlik birimleri tarafından sıklıkla denetlendiğini belirtti.

Toplantı güvenlik ve asayişe ilişkin diğer gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması ile sona erdi. - MANİSA