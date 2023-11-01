Manisa'da 'Güven ve Huzur' uygulaması

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından il genelinde eş zamanlı düzenlenen "Güven ve Huzur" uygulamasında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken arama kaydı bulunan 15 kişi de yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından il genelinde eş zamanlı düzenlenen "Güven ve Huzur" uygulamasında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken arama kaydı bulunan 15 kişi de yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 125 ekip 436 personelle il genelinde eş zamanlı olarak "Güven ve Huzur" uygulaması yapıldı. 4 bin 418 şahsın sorgulandığı uygulamada, hakkında arama kararı bulunan 15 kişi yakalandı. Bin 831 araç denetlenirken 168 araç sürücüsüne 353 bin 443 TL para cezası uygulandı, 13 araç trafikten men edildi. Uygulamada ayrıca 46 motosiklet denetlenirken 17 motosiklet sürücüsüne 7 bin 927 TL para cezası uygulandı, 1 motosiklet trafikten men edildi. 218 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 83 okul çevresi, 58 park ve bahçe, 63 metruk bina ve çevresi, 6 otogar ve tren garı kontrol edilirken; 1 işyerinin 22: 00'dan sonra alkol sattığı tespit edilerek idari işlem uygulandı, 2 işyerinde kapalı alanda tütün mamulü tüketildiği tespit edilerek idari işlem uygulandı. Öte yandan uygulamada 10 adet sentetik ecza, 1 adet ecstasy hap, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi, 3 şahsa adli işlem yapıldı. - MANİSA