Manisa'da Güven Huzur Uygulaması

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından il genelinde eş zamanlı düzenlenen "Güven Huzur" uygulamasında hem cadde ve sokaklarda hem de iş yerlerinde denetlemeler yapıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından il genelinde eş zamanlı "Güven Huzur" uygulaması düzenlendi. 104 ekip 381 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 3 bin 730 şahıs sorgulanırken 11 aranan şahıs yakalandı. Bin 487 aracın denetlendiği uygulamada 275 araç sürücüsüne 479 bin 56 TL para cezası uygulandı, 19 araç trafikten men edildi, 1 yakalamalı araç yakalandı. Uygulamada 12 motosiklet kontrol edilirken 2 motosiklet sürücüsüne bin 380 TL para cezası uygulandı. 123 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 57 park ve bahçe, 31 metruk bina, 2 otogar ve tren garı kontrol edildi, 10 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet fişek ele geçirildi 3 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - MANİSA