Manisa'da Gümrük Kaçağı Sigara ve Parfüm Ele Geçirildi
Manisa'da jandarma tarafından yapılan bir operasyonda, bir işletmede 1.033 paket gümrük kaçağı sigara ve 35 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. İşletme sahibi E.A. hakkında adli işlemler başlatıldı.
Manisa'da jandarma tarafından bir işletmede yapılan aramada yüzlerce gümrük kaçağı sigara ve parfüm ele geçirildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalar sonucu Şehzadeler İlçesinde E.A. (59/E) isimli şahsa ait işletmede yapılan aramada 1.033 paket gümrük kaçağı sigara ve 35 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Şüpheli E.A. hakkında adli işlemlere başlandığı açıklandı. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa