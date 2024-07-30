Manisa'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet personelinin de destek verdiği geniş çaplı operasyonda satışa hazır çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 kişi de gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri 1 ikamet, 1 işyerine operasyon düzenledi. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet personelinin de destek verdiği operasyonda 16 parça halinde toplam ağırlığı 450.50 gram metamfetamin, 5 adet 300 Mg ibareli sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında B.B. (38), S.B. (33) N.C.S. (29) A.Y. (44) isimli şahıslar yakalanarak "Uyuşturucu Ticareti" suçu kapsamında gözaltına alındı. - MANİSA